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Плавучий кран повредил Крымский мост – первое видео

Видео того, как плавучий кран врезался в Крымский мост, появилось в сети.

8 сентября плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России.

В итоге плавкран повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Читайте: В Киеве стартовал ремонт моста Метро, движение ограничат

Напомним, Украина может вернуть воду в Крым, но при одном условии.

Видео: Титов Виктор

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