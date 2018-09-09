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Рош ха-Шана 2018: в Украину приехали почти 28 тыс. хасидов

В Украину на празднование еврейского Нового года прибыли почти 28 тысяч паломников.

Об этом сообщает ГПСУ.

– Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников, – говорится в сообщении.

Основная масса организованных групп хасидов, а именно свыше 10 тысяч человек, приехала 6 сентября.

Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах “Борисполь”, “Жуляны”, “Львов” и “Одесса”, а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

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В прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч паломников, которые прибывали организованными группами, добавили пограничники.

Напомним, куда пойти на выходных в Киеве.

Фото: ГПСУ

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