Украина может вернуть воду в Крым, но при одном условии

Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым после того, как Российская Федерация признает факт оккупации полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украниы Юрий Грымчак, пишет News One.

По его словам, Россия никогда официально не обращалась к Украине относительно водоснабжения в Крыму.

– Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить, – подчеркнул Грымчак.

Только после этого можно будет переходить к вопросу стоимости воды для полуострова.

Замминистра возложил на российскую сторону ответственность за экологическую катастрофу в Армянске.

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Напомним, Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию по Крыму.

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