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Украина перебрасывает в Азовское море военные катера

ВСУ начали перебрасывать технику для создания корабельно-катерной группировки Военно-Морских Сил на выполнение решения Совета нацбезопасности и обороны об усилении военно-морского присутствия государства в Азовском море.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В субботу в Бердянске был замечен автотрейлер, который перевозил малый бронированный артиллерийский катер.

Планируется направить в Азовское море 3 малых бронированных артиллерийских катера, которые будут самыми мощными единицами в Азовском море.

В составе ВМС сейчас находятся 6 таких катеров – P174 Аккерман, P175 Бердянск, P176 Никополь, P177 Кременчуг, P178 Лубны и P179 Вышгород.

Все такие катера вооружены двумя боевыми модулями КАУ-30М.

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О переброске других типов катеров на Азовское море информации пока нет.

К слову, 6 сентября СНБО принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Напомним, Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводных и морским целям.

Фото: Министерство обороны Украины

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