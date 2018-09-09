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Волонтеры заглушили в прифронтовой полосе ТВ и радио из Москвы и ОРДЛО

Волонтеры создали система Серпанок, которая в прифронтовой полосе глушит ТВ и радио из Москвы и ОРДЛО.

Система покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

– Донецке 300-метровую телебашню российские кураторы усилили новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков, – написала Геращенко.

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По ее словам, благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система Серпанок, которая блокирует эти телеканалы.

Ранее Факты ICTV писали, что РФ в Минске отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке, в нарушение всех законов, своих следователей на Донбасс.

Фото: Ирина Геращенко.

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