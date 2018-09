15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) – дата и тема

15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) будет посвящена будущему и подготовке к грядущим критическим изменениям.

15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего состоится в Киеве 13-15 сентября 2018.

Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран примут участие в конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

Дискуссии будут фокусироваться на будущем – на решающих изменениях, которые будут иметь значительное влияние на все аспекты жизни. Какими будут завтрашние угрозы обществу, экономике и политике? Ждут ли нас глобальные вызовы? Какое будущее Соединенных Штатов, ЕС, НАТО, Российской Федерации? Как защитить демократию от манипуляций извне и как противодействовать дезинформации?

Особое внимание будет уделено последствиям новейших угроз для Украины. Также в фокусе – вызовы, с которыми сталкивается Украина на пути своего развития, в частности обсуждения коснутся будущих президентских и парламентских выборов.

Среди докладчиков – ведущие мировые лидеры, футурологи, историки, политики, инвесторы, эксперты по вопросам безопасности и медиа. Докладчики и участники форума вместе искать ответы в различных форматах дискуссий.

Виктор Пинчук, основатель и член наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии отметил:

– Будущее не жалеет тех, кто о нем не думает. Поэтому на нашей конференции в этом году мы сосредоточимся на будущем. Мы должны анализировать следующее поколение всего – и возможностей и угроз.

Александр Квасневский, председатель наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии, президент Польши (1995-2005) заметил:

– Киев – прекрасное место для разговора о будущем. Украина первая встречает много вызовов, которые стоят перед Европой, а ее открытость глобальному миру и преданность европейским ценностям могут превратить ее в форпост европейского сообщества. Наш долг перед следующим поколением украинцев – помочь им подготовиться к успешному европейскому будущему в меняющемся мире. Эта миссия является основой ценностей YES.

15-я Ежегодная встреча YES будет проходить в Мыстецком Арсенале.

Ялтинская европейская стратегия (YES) – ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.

Уже более десяти лет YES выступает инициатором диалога между лидерами из Украины, ЕС, США, Российской Федерации и других частей мира. В Украине она предоставляет площадку для выступлений власти и оппозиции. Она объединяет вместе лидеров от политики, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.

YES была основана в 2004 году, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС в рамках первой ежегодной встречи.

С 2004 по 2013 годы Ежегодные встречи YES проводились в символическом месте – Ливадийском дворце в Ялте. Таким образом, место, где в 1945 году были разделена Европа, стало площадкой для объединения широкой Европы. Вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией ежегодные встречи было перенесены в столицу Украины город Киев.

Ежегодные встречи YES объединяли руководителей государств и правительств, среди которых были Тони Блэр, Гордон Браун, Даля Грибаускайте, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильвес, Билл Клинтон, Бронислав Коморовский, Марио Монти, Шимон Перес и Дональд Трамп. Среди спикеров были также главы международных организаций, такие как Кофи Аннан, Жозе Мануэл Баррозу, Джеймс Вольфенсон, Заньер, Роберт Зеллик, Рональд Ноубл и Андерс Фог Расмуссен.

На встречах выступали такие чиновники, как Роберт Гейтс, Йоханнес Хан, Валдис Домбровскис, Хиллари Клинтон, Виктория Нуланд, Кондолиза Райс, Фриланд и Мартин Шульц. Среди спикеров были также мыслители и общественные лидеры, такие как Ричард Брэнсон, Герман Греф, Алексей Кудрин, Лаффер, Юрий Мильнер, Нуриэль Рубини, Ларри Саммерс, Строуб Тэлботт, Найал Фергюсон и Ричард Хаас. Президенты и премьер-министры Украины, а также ведущие украинские политические, социальные и бизнес-лидеры регулярно выступают в рамках Ежегодных встреч.

В состав Правления YES входят Александр Квасневский, президент Польши (1995-2005), Председатель Правления YES; Карл Бильдт, министр иностранных дел Швеции (2006-2014), премьер-министр Швеции (1991-1994); Вольфганг Ишингер, Посол, Глава Мюнхенской конференции по безопасности, Старший профессор Школы управления Hertie; Патрик (Пэт) Кокс, Президент Европейского парламента (2002-2004), депутат Европейского парламента (1989-2014) Виктор Пинчук, основатель YES, основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne; Андерс Фог Расмуссен, основатель Rasmussen Global Генеральный секретарь НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009) и Стефан Фукс, Вице-президент Havas Group, Исполнительный сопредседатель Havas Worldwide.

Фонд Виктора Пинчука – это независимая частная международная благотворительная организация в Украине. Был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком с целью предоставления возможности новым поколением изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и строит партнерства как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года в трансформацию Украины Фондом было инвестировано более 125 млн. долларов США.

Среди проектов Фонда Виктора Пинчука: всеукраинская сеть центров помощи новорожденным Колыбели надежды; крупнейшая в Украине частная стипендиальная программа Завтра.UA; стипендиальная программа по обучению за границей для украинских студентов Всемирные студии; PinchukArtCentre – самый динамичный арт-центр в Украине и восточноевропейском регионе, предоставляющий свободный доступ к современному искусству, чтобы вдохновлять молодое поколение мыслить по-новому. Фонд поддерживает международную сеть YES (Ялтинская Европейская Стратегия) – ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины и мира.

Фонд поддерживает краудфандинговую платформу Украинская биржа благотворительности, призванную способствовать развитию благотворительности в украинском обществе. Он является членом Европейского центра фондов и Украинского форума грантодателей. Фонд сотрудничает с Атлантическим советом, Институтом Брукингса, Институтом глобальных изменений Тони Блэра, Советом по международным отношениям, Фондом Amicus Europae и другими неправительственными организациями.

