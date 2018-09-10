Четыре района Киева останутся без воды – СПИСОК УЛИЦ

11-13 сентября в части Соломенского, Шевченковского, Святошинского и Дарницкого районов Киева отключат воду.

Из-за ремонтных работ 11-13 сентября будет прекращено централизованное водоснабжение части потребителей в Соломенском, Шевченковском, Святошинском и Дарницком районах Киева, сообщает Киевводоканал.

Воду отключат по адресам:

11 сентября с 08.30 до 18.00 – ул. Митрополита Василия Липковского, 37-А (ж/д), 35 (офисы).

12 сентября с 22.00 до 06.00 – ул. Салютная, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (рынок), ул. Щербаковского, 47, 47-В (а/зд).

12 сентября с 09.00 до 21.00 – ул. Полевая, 31-47 (9 ч/с), 27 (а/с).

12 сентября с 10.00 до 21.00 – ул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д).

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12 сентября с 11.00 до 20.00 – ул. Академика Туполева, 5, 22, 24 (ж/д).

13 сентября с 22.00 до 06.00 14 сентября – ул. Академика Туполева, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.