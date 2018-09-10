Сутки на Донбассе: оккупанты применили запрещенное оружие

За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 25 обстрелов по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстрелял населенные пункты Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединский на Мариупольском направлении. Также днем ​​в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты, – говорится в сообщении.