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Сутки на Донбассе: оккупанты применили запрещенное оружие

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 25 обстрелов по позициям украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстрелял населенные пункты Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединский на Мариупольском направлении. Также днем ​​в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты, – говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет. По информации разведки, ранены четверо боевиков.

К слову, Россия в Минске отказалась обменять украинских политзаключенных на осужденных в Украине россиян.

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