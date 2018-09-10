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Дождь парализовал Киев: 20 ДТП и пробки (КАРТА)

Сегодня с утра в Киеве наблюдаются серьезные пробки.

Из-за непогоды движение затруднено в районе метро Вокзальная, Университет, между станциями Олимпийская и Дворцом Украина.

Также пробки наблюдаются в Печерском и Днепровском районах Киева.

Судя по карте, в Киеве произошло около 20 ДТП.

Факты ICTV советуют быть острожными на дорогах и выбирать альтернативный маршрут.

Читайте: Водоворот посреди дороги. В Киеве снова прорвало трубу

К слову, ранее мы писали, сколько будут стоить платные дороги в Украине.

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