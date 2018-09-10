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Доверие к ОБСЕ под угрозой – глава МИД Польши

Доверие к ОБСЕ будет под угрозой, пока не будет решен вопрос конфликта в Украине.

Яцек Чапутович

Война в Украине является одной из основных угроз перед лицом европейской безопасности, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время открытия конференции ОБСЕ в Варшаве, передает Польское радио.

– Мы должны помнить, что украинский конфликт и оккупация Крыма является самой большой проблемой для ОБСЕ и нашей общей безопасности.

Пока этот конфликт не будет решен, доверие к ОБСЕ будет поставлено под угрозу, – отметил Чапутович.

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К слову, в Варшавской конференции принимают участие около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран-членов и партнеров ОБСЕ.

Встреча продлится до 23 сентября.

Напомним, YES 2018 пройдет в Киеве 13-15 сентября. Ежегодная встреча будет посвящена будущем и подготовке к грядущим критических изменений.

Фото: Dreamstime

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