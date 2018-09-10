ДТП в Харькове: во время обучения в автошколе Зайцева была за границей

Елена Зайцева, подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове, во время обучения в автошколе находилась за пределами Украины.

В автошколе, где училась обвиняемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева, изъяли документы за осень 2015 года, сообщает Кharkiv today.

По информации, обыски в здание ЧП Транстур прошли еще последние дни августа. Следователи изъяли документы за период октябрь-ноябрь 2015 года.

Известно, что в автошколе Зайцева училась со 2 октября по 27 ноября, а 5 декабря получила права.

Однако по данным Государственной миграционной службы, с 8 по 11 октября Зайцева находилась за пределами Украины.

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Во время обысков изъяты протокол экзаменационной комиссии группы №41, а также банковские выписки автошколы за период до декабря.

Суд наложил арест на документы, хотя представители автошколы возражали.

Ранее сообщалось, что Зайцева прогуливала занятия в автошколе. Учреждению грозит не только уголовная ответственность, но и лишение государственной аккредитации.

К слову, следующее заседание по делу Зайцевой назначено на 11 сентября. В суд должна быть доставлена врач-нарколог Елена Федирко, которая брала анализы у Зайцевой после ДТП.

Фото: УНИАН