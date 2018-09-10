Электронная карточка пенсионера – зачем нужна и как получить

С помощью электронной карточки пенсионеры смогут рассчитываться в магазинах.

Пенсионный фонд Украины запускает новую услугу для украинских пенсионеров – электронную карточку.

Она станет одновременно пенсионным удостоверением и средством для расчетов, сообщает ubr.ua.

– Ею можно будет рассчитаться в магазинах и перечислять на нее средства. Для получения карты необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Но пока ее выдают только пенсионерам-переселенцам, – идет речь в сообщении.

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Как сообщалось, в 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий.