ФСБ распространяет бред о сотрудничестве Украины с ИГИЛ – СБУ

В Службе безопасности Украины назвали фейком заявление ФСБ России о том, что Украина якобы помогает радикальной исламистской группировке Исламское государство “убирать” главарей “ЛДНР”.

Это очередной фейк со стороны России, сказала в комментарии Громадському спикер СБУ Елена Гитлянская.

Перед этим ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило, что 9 сентября в Смоленской области задержали россиянина Магомедова Меджида 1988 года рождения, члена Исламского государства, который “планировал убийство одного из лидеров “ДНР”.

По информации российских спецслужб, он делал это якобы по заданию Правого сектора и СБУ.

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Ранее сообщалось, что в день убийства Захарченко на Донбасс со стороны РФ въехали два КамАЗа вооруженных людей в военной форме, которые не пересекали границу. После закрытия пропускных пунктов колонна машин выехала обратно.