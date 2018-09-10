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Химвыбросы в Крыму – причиной была техногенная катастрофа

Химические выбросы на заводе Крымский титан в оккупированном Крыму произошли из-за техногенной катастрофы.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи в эфире Свободы слова на ICTV.

– Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа. Это могло произойти из-за комплекса причин: от нарушения технологической карты, заканчивая нарушением правил использования грязных вещей на заводе, – сказал Куркчи.

Также он заявил, что оккупационная власть пыталась скрыть выброс.

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– Имея надежду на то, что это был одноразовый выброс, оккупанты попытались замолчать эти события. Но факты говорят о том, что это была протянутая во времени техногенная катастрофа, – сказал Куркчи.

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.

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