Когда в Украине закончатся дожди – погода на неделю

Дождливое начало недели уже в среду сменится солнечной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 11 сентября, синоптики обещают дожди почти по всей территории Украины. Максимальная температура воздуха поднимется до +26.

На западе осадков не предвидится, только в Хмельницкой области небольшой дождь. Днем температура воздуха будет держаться на уровне от +22 до +25. На востоке пройдут дожди, кроме Луганской области. Температура днем – от +23 до +26. В центральной части страны дождь, в Винницкой области – с грозой. Днем 22-25 градусов тепла.

Во всех северных областях также ожидается дождь, днем 22-25 градусов выше нуля. В южном регионе воздух прогреется до +25, прогнозируется дождь.

В Киеве дождь, днем от +22 до +24.

В среду, 12 сентября, будет теплая и солнечная погода, температура воздуха достигнет отметки +28.

На западе без осадков, столбик термометра будет держаться на уровне 22-25 градусов тепла, в Закарпатской области воздух прогреется до +27. На востоке от +26 до +28. В центральных областях солнечно, днем до +25.

На севере от +22 до +25. В южном регионе до +25. Дождь только в Крыму.

В Киеве сухо и тепло, днем от +22 до +24.

В четверг, 13 сентября, в Украине также без осадков. Максимальная температура +29.

На западе тепло и солнечно, температура днем – от +25 до +28. На востоке днем до +28, без осадков. В центральной части 25-28 градусов тепла. На севере температура будет держаться на уровне 24-27 градусов выше нуля, а на юге воздух прогреется до +29.

В Киеве солнечно, днем до +27.

Рабочая неделя также завершится солнечной погодой. В пятницу, 14 сентября, прогнозируется теплая погода, столбик термометра достигнет отметки +29.

На западе днем до +28, в восточных областях ожидается аналогичная погода. В центре – от +25 до +28. На севере до +27, а на юге потеплеет до +29.

В Киеве осадков не предвидится, днем 25-27 градусов тепла.

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К слову, ранее мы писали, какой будет погода в Украине в сентябре.