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На 50 копеек за литр. В Украине подорожал бензин

С 7 по 10 сентября сеть группы Приват подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

дорогой бензин

Об этом сообщает enkorr.

В сети Авиас бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л, А-95+ — до 30,45 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.

На станциях Укрнафты цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 — до 30,00 грн/л, А-95+ — до 30,50 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л.

Читайте: Как изменятся цены на бензин – прогноз на сентябрь

На 30 коп./л подорожало топливо в сети UPG: бензин марки А-92 подорожал до 29,70 грн/л, А-95 — до 30,70 грн/л, А-95+ — до 33,50 грн/л, ДТ — до 28,00 грн/л.

Shell, БРСМ-Нафта, Автотранс, Надежда, Marshal, Mango, Chipo, Татнефть-АЗС-Украина, KLO, Нефтек и Катрал повысили цены на 0,2-1,55 грн./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 10 сентября выросла на 24 коп./л, бензинов — на 18-23 коп./л.

К слову, эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин до зимы.

Фото: dreamstime.

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