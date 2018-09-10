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Набор кадров в Государственное бюро расследований идет по графику – Роман Труба

Набор кадров на должности в территориальные управления Государственного бюро расследований (ГБР) проходит согласно графику.

Роман Труба

Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на директора ведомства Романа Трубу.

По данным пресс-службы, уже определено 67 победителей на должности госслужащих в 7 территориальных управлениях. Всего конкурс был объявлен на 455 должностей.

Роман Труба подчеркивает, что внутренняя конкурсная комиссия ГБР работает максимально прозрачно: каждый желающий может посмотреть прямую трансляцию собеседований кандидатов на Youtube.

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Как сообщалось, ранее Роман Труба отказался утвердить 27 кандидатов на руководящие должности ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Несмотря на этот инцидент, Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже осенью.

Верховная Рада приняла закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

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