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Наступление РФ с моря: какое оружие нужно Украине, чтобы отбить атаку

Украине нужно новое вооружение, чтобы отобразить возможную атаку Российской Федерации в Азовском море.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник Американского совета внешней политики (American Foreign Policy Council) Стивен Бланк.

По его убеждению, Москва ведет одновременно военную и экономическую войну против Киева в Черном и Азовском морях.

Она заблокировала украинские суда в обеих акваториях, настаивая на своем праве проверять “иностранные” корабли, а также расширила морскую зону отчуждения вплоть до Одессы.

Российские операции нужно рассматривать как военное принуждение и экономическую войну одновременно. Поэтому существует острая потребность в том, чтобы США предоставили новое вооружение Украине прямо сейчас.

Прежде всего, Вашингтон мог бы отправить Украине противокорабельные ракеты US-AGM-84 Harpoon Block II (Гарпун), противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM A, а также норвежские ракеты NSM.

Читайте: Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба Эскалация в Азовском море, прекращение дружбы с Россией: какие темы обсуждали в Свободе слова РФ задержала украинское судно в Азовском море

Но Украине также нужны надежные пусковые платформы и системы прицеливания, в частности радары.

Поскольку Москва не хочет выполнять Минские соглашения или вести переговоры о новом мирном решении, США и ключевые европейские союзники должны объединить повышение способности Украины к самозащите с еще большим общим давлением на Москву.

Напомним, Украина перебрасывает в Азовское море военные катера.

Фото: Военно-Морские Силы Украины

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