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Осенний призыв 2018: в Украине увеличили срок

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году, согласно которому срок осеннего призыва увеличен с двух до трех месяцев.

Об этом говорится в указе Президента №274/2018.

Согласно указу, осенний призыв 2018 на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре.

Ранее призыв проходил в октябре-ноябре.

К слову, Совет национальной безопасности и обороны принял параметры оборонного бюджета Украины на следующий год.

Напомним, Петр Порошенко рассказал о модернизации разведки Украины.

Фото: Министерство обороны Украины

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