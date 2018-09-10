PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 10 сентября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 10 сентября (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидается дождливая погода.

Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 10-14°. В южных областях – 13-16°. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 19-24°.

Читайте: 30-градусная жара и холодные ночи прогноз погоды на сентябрь

В Киеве ночью и днем пройдут дожди.

Температура ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

К слову, в Закарпатской области сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка