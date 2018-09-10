Политзаключенному Балуху отказали в освобождении

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху отказали в досрочном освобождении.

В аннексированном Крыму отказали в досрочном освобождении украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, сообщает Крым.Реалии.

– Подконтрольный Кремлю “Верховный суд Крыма” 10 сентября не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха, – говорится в сообщении.

Политзаключенный участвовал в заседании через видеосвязь из СИЗО.

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К слову, у незаконно осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха сильные боли в печени. Необходимая медицинская помощь ему не оказывается.