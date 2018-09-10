Рыбалка в осенний сезон, рекомендации по подготовке катушек к активной эксплуатации

У новичков и даже у некоторых профессионалов возникают весьма актуальные вопросы по поводу использования рыболовных катушек: почему так быстро протирается ролик, можно ли заливать смазку в отверстие, подшипники могут прокапывать или нет.

Смазка и ролик лескоукладывателя

Одним из самых актуальных вопросов считается: лить или не лить смазку на шток? Профессионалы в один голос могут ответить – конечно нет! Ведь представленное отверстие принято использовать исключительно для экстренной смазки.

Используя жидкую смазку для штока, рыболову удается устранить более густую смазку – весь механизм рыболовной катушки начинает функционировать на сухую, потому большинство деталей намного быстрее стираются и приходят в негодность раньше положенного срока. Однако редко кто из продавцов в магазине может поделиться таким “секретом” с покупателями.

Смазка, которая предложена в наборе, точно не предназначена для штока. Она не держит свою форму и быстро стекает вниз, попадая вовнутрь механизма, сливаясь вместе с родной смазкой.

Ролик лескоукладывателя наиболее подвержен возможным загрязнениям. В эту деталь попадают остатки краски со шнура, пыль и грязь, коррозия и прочее. Все негативные факторы воздействия оседают на ролике, что приводит к сбоям в его работе. Поэтому, если на катушке ролик вращается на втулке, рекомендуется изначально заменить на подшипник.

Смазку, шпули, запасные ручки, все это можно найти в интернет-магазине У Кеса, не выходя из дома. Также просто можно выбрать и новые рыболовные катушки на ukesa.com.ua, если снасти уже нуждаются в обновке. Главное – научиться правильно обращаться с катушками, чтобы продлить их эксплуатационный срок.

Ручка и кноб катушек

Если рыболову досталась модель, кноб которой вертится на втулках, выполненных из пластикового материала, тогда целесообразно сразу же осуществить замену. В противном случае, ось достаточно быстро изнашивается и со временем ломается. Важно следить за тем, чтобы фиксирующий винтик не мог самостоятельно раскручиваться, так как в некоторых изделиях такие дефекты считаются достаточно актуальными.

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Далее, следует уделить особое внимание вопросу тюнинга современных катушек. Кнобы неразборного типа можно с легкостью “переквалифицировать” в разборные. Например, хорошо знакомый японский 05 твин дополнен неразборным кнобом. Некоторые опытные рыбаки знают, как правильно заменить классические кнобы из резинового материала на деревянные, железные или модели из прочного пластика.