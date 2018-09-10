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Скандал вокруг часовни УПЦ МП. Священник угрожает проклятием до 7-го колена

Настоятель часовни УПЦ МП, незаконно построенной на фундаменте Десятинной церкви в Киеве, написал письмо директору Национального музея истории Украины Татьяне Сосновский.

Каплиця УПЦ МП у Києві

Сосновская разместила его на своей странице в Facebook.

По ее словам, еще в конце апреля обратилась к Гедеону с письмом, в котором просила демонтировать некоторые размещены ними объекты, в отношении которых музей не давал разрешения на установку.

Однако Гедеон ответил, что колокольня, церковный забор и информационный щит там были установлены еще 10 лет назад как церковные атрибуты.

Читайте: В Киеве требуют снести часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви

– В случае продолжения вами умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, на унижение христианской чести и достоинства…Вы и все те, кто устраивает гонения на УПЦ – призовет сам на себя и своих потомков родовое проклятие до семи поколений, – написал в письме Гедеон.

Кстати, сам Гедеон (Харон Юрий Самуилович) оказался гражданином России.

Сегодня в Окружном административном суде так и не началось заседание по отмене регистрации указанного МАФа Московского патриархата.

Напомним, 3 февраля в Киев около сотни активистов провели акцию в поддержку архитекторов, а также требовали снести часовню УПЦ МП возле остатков Десятинной церкви.

Фотоkyiv.npu.gov.ua

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