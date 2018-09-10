Сокращение стипендий в Украине – что говорят в Минобразования

В Минобразования пока не видят возможности уменьшать количество охвата стипендий.

– Я откровенно говорю вам, что не вижу возможности уменьшать количество охвата стипендий, – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, в настоящее время охват стипендиями составляет 52-53%, включая тех, кто имеет социальные стипендии. Ориентировочно 47% – это академические стипендии, остальные 6% – социальные.

– Мне кажется, что сейчас такое сложное время, что уменьшать количество студентов – это был бы очень сложный шаг. Моя позиция как министра образования и науки, и пока я на ней стою, что нельзя сейчас уменьшать объем количества стипендий, – отметила Гриневич, но признала, что этот вопрос все же обсуждается на разных уровнях.

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Напомним, с 1 ноября 2017 года стипендии украинским студентам повысили на 18%.

Ранее сообщалось, что к 2018 году в Украине сократится количество студентов, получающих стипендии, до 25%, а к 2020 году – до 15%.

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