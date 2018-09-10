Смертельное ДТП в Одессе: водителя BMW взяли под стражу

27-летнего водителя BMW, который в Одессе насмерть сбил двух пешеходов и еще четырех травмировал, взяли под стражу на 60 суток.
Об этом сообщает Громадське.
Водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога, о чем ранее просила прокуратура.
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Такую меру пресечения избрали водителю 10 сентября.
Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.
Фото: Думская.
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