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Смертельное ДТП в Одессе: водителя BMW взяли под стражу

27-летнего водителя BMW, который в Одессе насмерть сбил двух пешеходов и еще четырех травмировал, взяли под стражу на 60 суток.

дтп в одессе

Об этом сообщает Громадське.

Водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога, о чем ранее просила прокуратура.

Читайте: Смертельное ДТП в Одессе: погиб врач, который 20 лет спасал тяжелобольных

Такую меру пресечения избрали водителю 10 сентября.

Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.

ФотоДумская.

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