Цены выросли на 40%: Укрпочта повысила тарифы

С 10 сентября 2018 года повышаются тарифы на пересылку Укрпочтой письменной корреспонденции на 40%.

Соответствующее решением НКРСИ опубликовано в газете Урядовый курьер в понедельник.

Отмечено, что тарифы на услуги почтовой связи повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй – с 1 января 2019 года.

В частности, с 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в том числе за доставку неприоритетных писем весом до 50 г – на 2 грн.

Повышена также стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% – в пределах Украины.

В то же время второй этап повышения цен на почтовые услуги, согласно документу, предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) – на 15,3% внутри области, на 11,1% – по Украине соответственно.

При этом тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги Укрпочта Стандарт не изменяются.

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