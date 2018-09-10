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Этого не избежать! Эксперт сказал, на сколько подорожает газ для населения

Повышение цен на газ для населения на 23% (с 7 тыс. грн.до 8,6 тыс. грн.) является компромиссным вариантом на переговорах с МВФ.

Газ

Рост тарифов на газ для населения на 23% – до 8,6 тыс. грн за 1000 куб. м является компромиссным вариантом, заявил УНИАН эксперт Центра Разумкова в энергетической сфере Сергей Дяченко.

По его словам, такую ​​же цифру называют околоправительственные источники.

– Это было бы неплохо, это не худший вариант из возможных… Это компромиссная цифра, – добавил он.

По словам Дьяченко, уже длительное время в экспертной среде продолжаются разговоры о повышении цен на газ на 20-30%.

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В то же время утвержденная методика расчета предполагает рост цены до рыночного уровня, то есть более чем на 40%.

– Я так и называл – около 25%, что это будет тот компромисс, который найдут для повышения цен…

Разговоры об этом ведутся уже давно. Было очевидно, что этого (Повышения цен на газ для населения. – Ред.) не избежать, – добавил эксперт.

Комментариев Минэнергоугля относительно возможного подорожания газа для населения пока нет.

Ранее аналитик спрогнозировал повышение цены на газ для населения на 30% в один момент.

Фото: Dreamstime

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