Этого не избежать! Эксперт сказал, на сколько подорожает газ для населения

Повышение цен на газ для населения на 23% (с 7 тыс. грн.до 8,6 тыс. грн.) является компромиссным вариантом на переговорах с МВФ.
Рост тарифов на газ для населения на 23% – до 8,6 тыс. грн за 1000 куб. м является компромиссным вариантом, заявил УНИАН эксперт Центра Разумкова в энергетической сфере Сергей Дяченко.
По его словам, такую же цифру называют околоправительственные источники.
– Это было бы неплохо, это не худший вариант из возможных… Это компромиссная цифра, – добавил он.
По словам Дьяченко, уже длительное время в экспертной среде продолжаются разговоры о повышении цен на газ на 20-30%.
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В то же время утвержденная методика расчета предполагает рост цены до рыночного уровня, то есть более чем на 40%.
– Я так и называл – около 25%, что это будет тот компромисс, который найдут для повышения цен…
Разговоры об этом ведутся уже давно. Было очевидно, что этого (Повышения цен на газ для населения. – Ред.) не избежать, – добавил эксперт.
Комментариев Минэнергоугля относительно возможного подорожания газа для населения пока нет.
Ранее аналитик спрогнозировал повышение цены на газ для населения на 30% в один момент.
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