Туман в голове, тело немеет: Сенцов написал завещание на творчество

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

Cенцов написал ей письмо. В нем он рассказал, что уже не верит в то, что он скоро выйдет из российской тюрьмы.

– То, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки. – Ред.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории, – цитирует Каплан слова Сенцова.

Кроме того, он написал о состоянии своего здоровья.

– Состояние у меня примерно такое же: стабильно-плохое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине! – рассказал Сенцов.

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По ее словам, Олег добавил, что “постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции”.

– И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает, – отмечает Каплан.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что может сделать Совет Европы, чтобы Россия освободила Олега Сенцова.