В 17 раз. В Украине могут увеличить штраф за езду непристегнутым

Парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 грн до 850 грн.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект предлагает изменить ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте: Растаможка авто в Украине по новому закону: сколько стоит и как посчитать

– Необходимость принятия законопроекта во время обсуждения обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек, – говорится в сообщении.

В Комитете отметили, что по показателям аварийности и последствиями ДТП Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.