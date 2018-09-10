В Одессе работник вуза “хранил” в кабинете флаг РФ и портрет Захарченко

В Одессе уволили сотрудника Национального университета Одесская морская академия за то, что в его кабинете висел портрет умершего главаря “ДНР” Александра Захарченко.

Сотрудника Национального университета Одесская морская академия уволили из-за портрета умершего Александра Захарченко, сообщает общество активистов Небайдужі.

Активисты напомнили, что недавно в сети появились фото из кабинета заместителя начальника отдела практики Александра Калинина, где на стене висел портрет российского террориста Захарченко.

Более того, ранее в его кабинете были замечены флаг РФ и георгиевская лента.

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– Сегодня ректор подписал приказ об увольнении одиозного сотрудника, с чем мы всех и поздравляем, – добавили активисты.

Кстати, еще в 2017 году президент Украины подписал закон о запрете георгиевской ленты.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в Украине наказывают штрафом.