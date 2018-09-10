Мощный ливень, который прошел в Запорожье сегодня утром, превратил в реки улицы областного центра.

Об этом сообщает сайт города.

На опубликованных в сети фото видно, как автомобили “переплывают” перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. Людям, чтобы выйти из маршруток, пришлось прыгать прямо в лужи.

По данным gazeta.zp.ua, в результате непогоды в Запорожье затопило несколько районов. Из-за этого по некоторым дорогам очень сложно проехать.

При этом синоптики дают неутешительный прогноз для Запорожья: с утра и до самого вечера небо в Запорожье будет скрыто за облаками. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.



Улицы превратились в реки: ливень затопил Запорожье / 2 фотографии

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К слову, ранее мы писали, какой будет погода в Украине на этой неделе.

ФОТО: 061.ua