Мощный ливень, который прошел в Запорожье сегодня утром, превратил в реки улицы областного центра.
Об этом сообщает сайт города.
На опубликованных в сети фото видно, как автомобили “переплывают” перекресток проспекта Соборного и улицы Лермонтова. Людям, чтобы выйти из маршруток, пришлось прыгать прямо в лужи.
По данным gazeta.zp.ua, в результате непогоды в Запорожье затопило несколько районов. Из-за этого по некоторым дорогам очень сложно проехать.
При этом синоптики дают неутешительный прогноз для Запорожья: с утра и до самого вечера небо в Запорожье будет скрыто за облаками. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.
Улицы превратились в реки: ливень затопил Запорожье / 2 фотографии
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К слову, ранее мы писали, какой будет погода в Украине на этой неделе.
ФОТО: 061.ua
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