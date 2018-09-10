Выборы 2019: в Украине упростили процедуру голосования для переселенцев

Переселенцы из Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах, а также на всеукраинском референдуме.

Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно завоеванных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве уточнили, что внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума.

– До принятия Постановления №129 такую ​​возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно завоеванных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, – говорится в сообщении.

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К слову, ранее ЦИК утвердил правила, как голосовать переселенцам.