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6 недель до увольнения. Как украинская система выбивает из власти патриотов

Специалист по внедрению изменений Денис Бродский уволился с поста руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы после 6 недель работы.

бродский

Специалисту просто не дали работать, говорится в сюжете передачи Вікна на СТБ.

Бродский устроился руковолитедем Национального агентства по вопросам государственной службы и решил реформировать систему.

В Украине насчитывается около 200 тысяч чиновников, что, по мнению Бродского, очень много. В его планах появилась идея существенно уменьшить их количество.

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Бродский рассказал, что его начали заваливать бессмысленными делами. К примеру, расследовать преступления Януковича.

– Я понял, что со средины ничего не сделаешь. Это бесполезная трата своей жизни, – сказал он.

По его словам, в Украине ничего не изменится, так как не изменился политический класс.

Ранее сообщалось, что в министерства планируют привлечь новых специалистов-реформаторов на конкурсной основе. Для того, чтобы государственная служба была привлекательной для новых людей, среднюю зарплату сделают 50-70 тыс. в месяц.

Фото: Анна Грабарская/dniprograd.org.

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