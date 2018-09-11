Белый дом ограничил использование мобильных – CNN

В Белом доме ограничили пользование мобильными телефонами из-за утечек конфиденциальной информации.

Глава администрации президента США Джон Келли еще с января поручил запретить работникам с Западного крыла Белого дома проносить туда личные мобильные телефоны, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Все это время работники могли использовать в здании специальные служебные телефоны.

Теперь их придется оставлять на рабочем месте, если сотрудников позовут на брифинг или совещание.

Кроме того, работникам запретили оставлять служебные мобильники в специальных шкафчиках.

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Правила ужесточили после скандала с экс-помощницей президента США Омаросы Манигол-Ньюман.

Выяснилось, что девушка записывала разговоры с коллегами в Белом доме на личный телефон.

После увольнения эти записи легли в основу ее книги под названием Чокнутый: рассказ инсайдера Белого дома Трампа.

Ранее в сети также появились отрывки из книги, согласно которым, Дональд Трамп требовал от Пентагона уничтожить Башара Асада.

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