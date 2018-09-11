Участок Одесской трассы Киев-Белая Церковь сделают платным

Укравтодор сделает платным автобан М-05 Киев-Одесса на участке от Кольцевой дороги столицы до Белой Церкви.

Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

Укравтодор в лице Службы автомобильных дорог в Киевской области заключает договор с компанией Научно-производственная фирма Мостопроект о разработке технико-экономического обоснования строительства концессионной платной автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Платным хотят сделать автобан на участке от Кольцевой дороги столицы до города Белая Церковь.

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Стоимость разработки документации составит 5,4 млн грн с НДС. При этом первичное ценовое предложение компании составило 7,35 млн грн.

Согласно календарному плану, компания Мостопроект обязуется предоставить технико-экономическое обоснование к концу декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что первой концессионной дорогой в Украине станет трасса от Львова до Краковца.

Фото: dreamstime.