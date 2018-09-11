PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Участок Одесской трассы Киев-Белая Церковь сделают платным/

Участок Одесской трассы Киев-Белая Церковь сделают платным

Укравтодор сделает платным автобан М-05 Киев-Одесса на участке от Кольцевой дороги столицы до Белой Церкви.

киев-одесса

Об этом сообщается в электронной системе государственных закупок Prozorro.

Укравтодор в лице Службы автомобильных дорог в Киевской области заключает договор с компанией Научно-производственная фирма Мостопроект о разработке технико-экономического обоснования строительства концессионной платной автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса.

Платным хотят сделать автобан на участке от Кольцевой дороги столицы до города Белая Церковь.

Читайте: На Закарпатье построят новый аэропорт

Стоимость разработки документации составит 5,4 млн грн с НДС. При этом первичное ценовое предложение компании составило 7,35 млн грн.

Согласно календарному плану, компания Мостопроект обязуется предоставить технико-экономическое обоснование к концу декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что первой концессионной дорогой в Украине станет трасса от Львова до Краковца.

Фото: dreamstime.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Аеропорт у Білій Церкві
В Белой Церкви может появиться международный аэропорт
Неизвестные расстреляли пассажирский автобус Киев-Белая Церковь
Автобус з дільми
Под Одессой сломался автобус: 50 детей 6 часов просидели на обочине
Газовий балончик
В общежитии под Киевом распылили газовый баллончик – есть пострадавшие
ремонт доріг
Ремонт трассы Киев-Одесса: движение ограничено, проблемные участки
Шинний завод Росава в Білій Церкві
Крупнейший производитель шин продолжит работу после ликвидации
Пожежа в Білій Церкві
Пожар в Белой Церкви: город окутан черным дымом, есть пострадавшие
росава
Закрывается самый известный производитель шин в Украине
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка