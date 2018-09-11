Добрянский подтвердил свое право на часть рынка 7 км

Решение апелляционного суда Одесской области о подтверждении права владения Виктора Добрянского частью рынка 7 км через ООО Виктор-Д вступило в силу.

Апелляция оставила в силе решение Киевского районного суда, которым было подтверждено право владения Виктора Добрянского частью рынка 7 км через ООО Виктор-Д.

Таким образом, позиции клана Аврамовых, которые с 2010 года и поныне де-факто управляют рынком, значительно ослабли. Теперь преимущество на стороне Виктора Добрянского, что дает ему возможность на законных основаниях вернуть не только ту долю рынку, которую во времена Януковича насильно отобрали у его дедушки, но и полностью восстановить контроль над рынком, пишет 048.ua.

Еще 26 мая 2014 года Виктор Добрянский стал полноправным собственником ООО Виктор-Д, которому, в свою очередь, принадлежит 28,49% уставного капитала ООО Промтоварный рынок (рынок 7 км).

Напомним, вдова основателя рынка Валентина Добрянская утверждала, что якобы Виктор Добрянский (ее внук) подделал договор купли-продажи 100% части уставного капитала в фирме Виктор-Д.

Дело в том, что Виктор Добрянский получил фирму в собственность от своей мамы – Ирины Чернат. Валентина Добрянская утверждала, что Ирина Чернат не подписывала договор об уступке доли в уставном капитале Виктор-Д своему сыну, а также не подписывала протокол собрания учредителей компании.

В ходе судебного процесса была проведена экспертиза на предмет подлинности подписи Ирины Чернат на документах о передачи компании Виктор-Д своему сыну. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз подтвердил принадлежность почерка на правоустанавливающих документов именно Ирине Чернат.

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На основе этих фактов Киевский районный суд и отказал в притязаниях вдовы Валентины Добрянской на долю в рынке 7 км и в то же время удовлетворил встречный иск Виктора Добрянского о признании договора дарения компании Виктор-Д своей бабушки Валентине Добрянской недействительным.

28 августа апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение первой инстанции, а это означает, что решение окончательно вступило в законную силу.

Фото: dumskaya.net