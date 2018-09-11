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Экокатастрофа в Крыму: 3 версии химического загрязнения от полиции

Управление Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе расследует факт выбросов на крымском заводе Титан по статье Загрязнение атмосферного воздуха.

Кордон з Кримом

В рамках уголовного производства рассматривается три версии, сообщает Нацполиция.

В ходе расследования выдвинуто несколько версий:

  • выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы – результат неверной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма (Крымский Титан, Крымский содовый завод и Крымский бромовий завод);
  • выброс произошел из-за повреждения резервуаров с отходами на тех же заводах во время военных учений РФ;
  • выброс осуществлен Россией для создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы с требованием разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды в аннексированный Крым.

Уже взяты образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области, они направлены на экспертизу.

Читайте: Что делать при отравлении в зоне выбросов крымского Титана – советы Минздрава

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной. После правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: ДПСУ

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