ФСБ задержала двоих украинских рыбаков на озере Сиваш

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков на озере Сиваш.

Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на ФСБ.

Согласно информации ФСБ, двох граждан Украины обвинили в незаконном пересечении границы. Их задержали, когда они швартовались на берегу оккупированного Россией Крыма на моторной лодке.

– При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб, – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины во время рыбалки решили намеренно причалить к берегу Крыма “для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками”.

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Украинских рыбаков задержали на 48 часов, чтобы подтвердить их лица, сообщают российские силовики. В ФСБ не называют имена задержанных украинцев.

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