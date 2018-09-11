PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ФСБ задержала двоих украинских рыбаков на озере Сиваш/

ФСБ задержала двоих украинских рыбаков на озере Сиваш

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков на озере Сиваш.

ФСБ Росії

Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на ФСБ.

Согласно информации ФСБ, двох граждан Украины обвинили в незаконном пересечении границы. Их задержали, когда они швартовались на берегу оккупированного Россией Крыма на моторной лодке.

– При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб, – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины во время рыбалки решили намеренно причалить к берегу Крыма “для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками”.

Читайте: В честь Сенцова предложили назвать улицу в Киеве

Украинских рыбаков задержали на 48 часов, чтобы подтвердить их лица, сообщают российские силовики. В ФСБ не называют имена задержанных украинцев.

Напомним, украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Воды на Крым и Херсонскую область не хватит – Тука
Химвыбросы в Крыму – причиной была техногенная катастрофа
ФСБ распространяет бред о сотрудничестве Украины с ИГИЛ – СБУ
Что делать при отравлении в зоне выбросов крымского Титана – советы Минздрава
Химическая катастрофа: крымчане едут лечиться в Херсонскую область
Плавучий кран повредил Крымский мост – первое видео
Крим
Украина может вернуть воду в Крым, но при одном условии
Стихия в Крыму: смерчи и потоки, которые смывали людей
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка