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Химическая катастрофа в Крыму: завод Крымский титан остановил работу

Выбросы вредных химических веществ заводом Крымский титан прекратились.

Адмінкордон з Кримом

Ситуация с выбросом вредных химикатов в аннексированном Крыму стабилизировалась. Завод Крымский титан прекратил свою работу, сообщает Интерфакс-Украина.

– На сегодняшний день ситуация там нормализовалась. Мы полностью проводим мониторинг вокруг Крымского титана, что касается подконтрольной территории Украины. С утра 10 сентября мы не наблюдаем, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и с вероятностью 90% мы можем сказать, что сам завод “стоит”, – сказал глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

По его словам, завод нужно передать в управление Украине, чтобы в будущем избежать подобных катастроф.

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К слову, химические выбросы на заводе Крымский титан в оккупированном Крыму произошли из-за техногенной катастрофы.

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