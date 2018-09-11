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Курс гривны: почему нацвалюта Украины укрепляется

За последние два дня курс доллара к гривне значительно снизился. Это результат стабильных продаж на валютном рынке.

Гривня

Об этом в комментарии UBR заявил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

– Рынок отошел к 28,10-28,11 грн/$. Валютное предложение преобладает над спросом. Конечно, не так подавляюще, как вчера, но все же ощутимо, – отметил банкир.

По его словам, активная конвертация экспортерами валютной выручки началась еще 10 сентября, и больше всего в этом преуспели аграрные предприятия, которые получают доллары за свою продукцию.

Благодаря их распродажам безналичный доллар 10 сентября подешевел на 11 копеек, и закрепился на уровне 28,16-28,18 грн.

В то же время, средние цены продажи наличного доллара не изменились – 28,25-28,35 грн.

При этом финансисты прогнозировали дальнейшие крупные валютные продажи от сельхозпроизводителей, рассчитывая также, что переговоры с МВФ положительно повлияют на валютчиков.

– В ожидании прогресса по переговорам с МВФ участники торгов попытаются сыграть на укрепление гривни, – считает начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

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Напомним, недавно курс доллара на межбанке превысил 28 грн.

Фото: Pixabay

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