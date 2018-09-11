Киеву вернут горячую воду – первый шаг сделан

Киевский городской совет принял решение о принятии КП Киевтеплоэнерго долгов компании Киевэнерго за газ перед НАК Нафтогаз Украины при условии, если Киевэнерго передаст КП источники для компенсации долга. Это в свою очередь поможет вернуть киевлянам горячее водоснабжение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующее решение проголосовало 76 депутатов.

– Этот шаг даст возможность вернуть горячую воду киевлянам, а коммунальным службам – исполнить работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Сегодня мы говорим об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации, а также о списании всех штрафов, – пояснил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, КП Киевтеплоэнерго сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства (обязательства государства перед Киевэнерго за разницу в тарифах), а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию кредиторской задолженности (долгов потребителей перед Киевэнерго).

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К слову, Факты ICTV разобрались, почему возникла проблема с горячим водоснабжением, а также куда обращаться киевлянам, если подключение воды задерживают или приписывают несуществующие долги.