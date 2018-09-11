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Киев имеет право на автокефалию – в России объяснили, почему

Константинопольский патриарх имеет все основания предоставить УПЦ автокефалию, считает российский религиовед Сергей Чапнин.

– Мотивы Константинополя понятны: с одной стороны, это стремление преодолеть раскол, который возник 30 лет назад и сохраняется до сих пор, а с другой – показать всем (и прежде всего РПЦ, и лично патриарху Кириллу), кто в православном мире главный, – написал он в блоге на Ведомостях.

По его словам, РПЦ трудно с этим смириться, поскольку “была абсолютно уверена, что 300 лет назад константинопольский патриарх официально передал Русской церкви не только полномочия высшей по отношению к Киеву церковной инстанции, но и всю территорию Украины”.

Чапнин подчеркнул, что неприятным для Москвы открытием стало то, что Константинопольский патриархат считает, что территорию Украины он никогда не передавал Русской церкви.

– В силу сложных исторических обстоятельств второй половины XVII века он передал Москве право рукополагать киевских митрополитов и быть по отношению к ним церковно-судебной инстанцией. Эти права передавались Москве на неопределенный срок, но ненадолго. Иными словами, Константинопольский патриарх мог отозвать свое решение в любое время. И, похоже, это время пришло, – пишет он.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни

Кстати, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине и рассказал о будущем УПЦ МП.

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