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Киевгорстрой признали одним из самых узнаваемых украинских брендов

Холдинговая компания Киевгорстрой вошла в топ-20 самых известных украинских брендов.

Соответствующий перечень сформирован и опубликован изданием Власть денег.

В список включены бренды отечественных компаний, которые имеют более чем 10-летнюю историю, успели получить признание во всей стране и стали лидерами в своих отраслях.

Комментируя номинацию, председатель правления – президент Киевгорстроя Игорь Кушнир подчеркнул, что подобные признания это не только приятно, но и очень ответственно.

– Горжусь, это – единственная строительная компания в списке! Но и понимаю меру ответственности, которую накладывают такие рейтинги. Киевгорстрой знают и узнают, более того – компании доверяют! 63 года бессменного лидерства – это отличная закалка. От того и нет, и не будет в компании ни одного недостроя. Абсолютно все объекты – до конца, абсолютно всем покупателям – свои квадратные метры. На сегодняшний день почти 2 млн киевлян живут в квартирах, построенных Киевгорстроем, и на следующие полвека планы не менее амбициозные, – отметил Игорь Кушнир.

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О механизме ранжирования, издание подчеркивает, что ограничилось компаниями, которые производят товары массового потребления и оказывающих услуги населению. Своим успехом эти компании и их бренды обязаны умению чувствовать и удовлетворять запросы украинцев. В рейтинге представлена ​​широкая региональная география предприятий и в то же время широкий отраслевой спектр.

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