Лото-Забава: В Никополе выигран 1 000 000 гривен!

Розыгрыш 996-го тиража Лото-Забава, который состоялся 9 сентября 2018 года, подарил Украине нового лотерейного миллионера.

Один миллион гривен был выигран в Никополе (Днепропетровская область). На этот раз счастливой точкой продажи стал фирменный стол М.С.Л., расположенный в супермаркете АТБ на проспекте Трубников, 25. Номер выигрышного билета № 0257373.

Игрок стал 303-м счастливчиком на счетчике миллионеров Лото-Забава. Напоминаем, что в начале розыгрыша Лото-Забава все внимание игроков приковано к номеру первого шарика. Этот номер определяет сумму приза в категории “за три горизонтали с двумя льготными подковками”. Шарик с четным числом гарантирует выигрыш 1 000 000 гривен. 9 сентября первым выпал шарик с четным числом 2.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л., принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера” для двух человек и посетить студию Лото-Забава. Этим предложением уже воспользовались Валерий Садовенко и его супруга, которые провели незабываемый уик-энд в столице в течение 1-2 сентября.

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Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет главного победителя 996-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.