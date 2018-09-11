Мининфраструктуры займется кражами дизтоплива на железных дорогах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил создать рабочую группу, которая выработает действенный механизм по противодействию воровству при перевозках дизельного топлива из цистерн.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

– Мы дали поручение Укрзализныци внести предложения относительно пломбирования цистерн. Сейчас пломбируются только верхние наливные люки, в то время как нижние не пломбируются и это дает возможность преступным группировкам сливать топливо из цистерн, — сказал министр Омелян.

Он отметил, что в последнее время проблема начала носить угрожающие масштабы.

– Мы получаем все больше сигналов от крупных и средних нефтетрейдеров о возрастающих объемах воровства на железных дорогах. Чтобы разобраться с проблемой создана рабочая группа, которая должна найти варианты решения конфликта, — отметил Омелян.

При этом министр добавил, что хочет понять на каком уровне происходят хищения.

Ранее Анвитрейд (Wexler Group) — один из крупнейших поставщиков топлива в Украине — инициировал обращение к руководству Минфраструктуры и Укрзализныци с просьбой разобраться в ситуации с хищениями при перевозках дизтоплива.

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– От 300 кг до 10,5 тонн дизельного топлива не доезжает до пункта назначения в каждой цистерне на украинской железной дороге. Из-за юридической невозможности опломбировать нижние люки вагоно-цистерн, украинские предприятия теряют сотни миллионов гривен каждый год. Считаем необходимым добавить в правила пломбирования официальную возможность пломбировать металлическими запорными устройствами все люки железнодорожных вагоно-цистерн, с обязательным занесением в сопроводительную документацию, – говорится в заявлении Анвитрейда.