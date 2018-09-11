Мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния Олега Сенцова. К списку его диагнозов добавилась гипоксия.

Об этом украинский омбудсмен написал в Facebook.

– Опять получила ужасную весть. У Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья. К длинному списку тяжелых диагнозов добавилась гипоксия. Мозгу и сердцу Олега не хватает кислорода. От этого в голове – туман, все тело немеет, – рассказала Денисова.

Она отметила, что не верит заявлениям РФ о стабильном состоянии здоровья украинского политзаключенного на 121-ом дне голодовки.

– Олег Сенцов на пределе. Иначе он не написал бы завещание на свое творчество…Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я должна убедиться в том, что он получит необходимую ему помощь, – пишет омбудсмен.

Поэтому она в очередной раз обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и главе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

Ранее Сенцов написал завещание на творчество и заявил, что уже не верит в счастливый конец своей истории.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook