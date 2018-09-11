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На Киев надвигаются ливни с грозой

В ближайшее время в Киеве пройдет грозовой дождь.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

– Киевляне! Сейчас польется и прогремит, – подчеркнула синоптик.

Ранее о грозах с сильным шквальным ветром сообщал Укргидрометцентр.

Читайте: Когда ждать бабье лето и первый снег: прогноз погоды на осень

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине на этой неделе.

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