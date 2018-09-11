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НАБУ открыло уголовное дело против нардепа Куприя

НАБУ открыло уголовное дело, главным фигурантом которого стал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

НАБУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист-расследователь Дмитрий Воронков.

– На днях был на допросе в НАБУ. Расспрашивали о незаконном обогащении народного депутата Виталия Куприя, – говорится в сообщении.

По его информации, подозрения детективов НАБУ к нардепу Куприю являются вполне логичными, поскольку, как сообщали украинские СМИ, согласно его декларации, только в прошлом году нардеп стал владельцем роскошной яхты и апартаментов в курортном регионе Грузии.

– Такое подозрение подтверждается тем, что согласно декларации народного избранника за 2017 год, официальные доходы Виталия Куприя не совсем соответствуют его официальным расходам. Так только в прошлом году нардеп приобрел в частную собственность роскошные апартаменты на побережье Черного моря в солнечной Грузии и морскую яхту Bavaria 44 стоимостью в несколько миллионов гривен. И все это – за весьма скромную депутатскую зарплату, – отметил журналист.

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К слову, в Киеве на взятке в $20 тыс. задержали начальника департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка.

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