Напряженные сутки на Донбассе: боевики убили украинского военного

Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба ООС.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены, четверо ранены.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Южное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-го калибра – вблизи Крымского.

Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

Напомним, где находится российская техника у украинских границ.

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