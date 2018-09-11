В сети появились фотографии последствий химических выбросов с завода Крымский Титан с высоты птичьего полета.
Снимки опубликованы на странице Dronarium Украина в Facebook.
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– На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют крымским Чернобылем. Да, это Крымский Титан и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября, – говорится в описании к фото.
Последствия химвыбросов в Крыму с высоты птичьего полета / 3 фотографии
Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной. После правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.
Фото: Dronarium Украина.
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